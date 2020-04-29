В Кремле ответили на прогнозы учёных по окончанию пандемии коронавируса

Нельзя назвать точную дату окончания эпидемии коронавируса в России. Так ответили в Кремле на прогнозы сингапурских учёных. Об этом заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты рассказали пресс-секретарю Владимира Путина о прогнозе сингапурских врачей. Напоминаем, что врачи из Сингапура спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в России. По их мнению, эпидемия окончательно завершится в России 19 августа.
СМИ поинтересовались у Пескова, какой датой окончания пандемии руководствуется Кремль. Назвать дату окончания коронавируса невозможно, ответил пресс-секретарь президента. Поведение вируса невозможно предсказать, потому что развитие эпидемии зависит от множества внешних факторов.