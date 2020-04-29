В Башкирии рассказали о новом способе выявления коронавируса

По анализу крови можно диагностировать коронавирус – такие тест-системы начали применять в Москве. Они помогают выяснить, был ли факт инфицирования и является ли человек носителем вируса, сообщили в Минздраве республики. В дальнейшем в Башкортостане планируется расширить виды лабораторных исследований: использовать не только метод ПЦР, который применяется сейчас, но и внедрить метод для выявления антител к заболеванию.
За сутки в республике вирус COVID-19 выявили еще у 60 человек. Таким образом, общее количество – 691 случай инфицирования. В связи с выздоровлением выписано 30 пациентов, а общее количество за месяц составило 106 человек. Летальных случаев за сутки не зафиксировано. Состояние 31 человека оценивается как тяжелое, 11 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 211 человек с легкой формой заболевания лечатся дома.
Созданный в Белебеевской центральной районной больнице госпиталь насчитывает 40 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. На брифинге отметили, что в больнице медицинские препараты имеются в достаточном количестве.