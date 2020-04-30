«Тяжелые времена, как на войне»: медики Башкирии обратились к врачам РКБ им. Куватова

А кто из руководителей, в чем был виноват – выяснят по итогам компетентные органы. И когда все закончится – каждый из нас, безусловно, выскажет своё мнение и те, кто принимают решения, безусловно, обязаны к нам прислушаться. Те же, кто сейчас всю свою энергию направляет на выяснение отношений, выбивание себе должностей – могут покинуть свои места (как уже сделали некоторые из тех, кто сейчас кричит — бросили свои места в РКБ, бросили пациентов и сбежали) и дать нам справиться с тяжелейшим для всей планеты вызовом.

из обращения к врачам РКБ им. Куватова