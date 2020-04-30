«Тяжелые времена, как на войне»: медики Башкирии обратились к врачам РКБ им. Куватова
Медицинское сообщество
Башкирии обратилось к врачам РКБ им. Куватова в открытом письме. Под обращением
уже подписались более 100 врачей, среди которых Виль Тимербулатов, Валентин
Павлов, Римма Утяшева, Ринат Нагаев, Эрнст Мулдашев и другие. Подписавшиеся под
обращением уверены, что сейчас ситуация в главной больнице республики «нездоровая».
Врачи отмечают,
что сейчас главная задача всех медиков – «сделать последствия коронавируса
минимальными» для всех. Поэтому на данном этапе нет времени спорить,
разбираться, кто виноват — это всё стоит оставить на время, когда пандемия
вируса отступит. Личные вопросы врачи должны оставить на потом, а пока все силы
бросить на выполнение своего долга.
А кто из руководителей, в чем был виноват – выяснят по итогам компетентные органы. И когда все закончится – каждый из нас, безусловно, выскажет своё мнение и те, кто принимают решения, безусловно, обязаны к нам прислушаться. Те же, кто сейчас всю свою энергию направляет на выяснение отношений, выбивание себе должностей – могут покинуть свои места (как уже сделали некоторые из тех, кто сейчас кричит — бросили свои места в РКБ, бросили пациентов и сбежали) и дать нам справиться с тяжелейшим для всей планеты вызовом.
из обращения к врачам РКБ им. Куватова
Главный акушер-гинеколог
Башкирии Римма Утяшева попросила врачей из РКБ успокоиться и помогать людям. Медик
призывает бороться с вирусом, «а не с друг другом».
Мы работаем в тяжелые времена, как на войне. Мы пережили многие инфекции, и всегда бывают ситуации, когда не все гладко. В данном случае не может быть один человек прав, другой не прав. Коллектив в ответе за все.
Римма Утяшева, главный акушер-гинеколог Башкирии
К её словам
присоединился Виль Тимербулатов, хирург, профессор, президент ассоциации
хирургов Башкирии. Врач отметил, что данные события и внутренние разборки могут
развалить всю систему здравоохранения.
Я считаю, что то, что происходит в РКБ – не нормально. Эта нездоровая обстановка мешаем решать задачи по борьбе с коронавирусной инфекцией. Соответствующую оценку всему происходящему там дадут компетентные органы. А пока я призываю врачей ведущей нашей клиники, которая образец для всего нашего здравоохранения, перестать разбираться между собой и продолжить выполнять свои прямые обязанности.
Виль Тимербулатов, хирург, профессор, президент ассоциации хирургов Башкирии
Эрнст
Мулдашев, всемирно известный хирург-офтальмолог, автор аллопланта, отметил, что
здравоохранение в России на высоком уровне, поэтому нельзя враждовать, так как
ситуация очень сильно зависит от внутреннего настроя команды и борцов с
инфекцией.
Я объездил более 50 стран мира и оперировал во многих странах. Наша российская медицина – на очень высоком уровне. А хирургическая санитария – на порядок выше, чем в Италии, США. В этой ситуации нельзя враждовать. Это то же самое, если во время операции пойдет непонимание в хирургической бригаде и врачи начнут выяснять отношения. Все должно быть по дружбе.
Эрнст Мулдашев, всемирно известный хирург-офтальмолог, автор аллопланта
Главный уролог
Башкирии Валентин Павлов отметил, что понимает эмоциональное обращение врачей
из РКБ, но не поддерживает. Медик искренне сочувствует сложной ситуации,
врачам, обиженным сотрудникам. Однако для Валентина Павлова клятва Гиппократа
стоит на первом месте, поэтому такое непростое испытание люди должны пройти в
мире и дружбе.
Сегодня утром мы с удивлением увидели обращение ряда сотрудников, которые эмоционально говорили о каких-то просчетах, недоработках, своих личных впечатлениях в условиях изоляции, в условиях работы. И, конечно же, мы должны сказать, что мы сочувствуем и понимаем этих людей. Эпидемия — это тяжелое испытание для нас для всех, это круглосуточная работа, это работа в комбинезонах, в средствах защиты, а иногда и без средств защиты, это действительно тяжелое испытание… И мне сегодня больно, что некоторые наши коллеги это испытание не прошли и дали волю эмоциям. И забыли про клятву Гиппократа о том, что эти эмоции передаются не только себе и соседям по ординаторской, но, к сожалению, и нашим пациентам, и нашим коллегам.А многие из тех, кто сегодня выступал, многие из их друзей, коллег завтра пойдут и сегодня ведь идут в СOVID-овские госпитали и несут вахту.Я понимаю обращение наших коллег, но я их не поддерживаю. Мы не можем поддержать призывы к следственным органам, к прокурорам прийти, чтобы нас рассудили. Не можем. Мы сами в своем врачебном сообществе должны разобраться, понять причины и истоки и сделать выводы, не организационные, а выводы научные, выводы наших этических комитетов, выводы наших медицинских советов, выводы врачебных комиссий.
Валентин Павлов, главный уролог Башкирии
Напомним, что накануне 12 сотрудников РКБ им. Куватова, в том числе бывшие, записали публичное видеообращение, в котором просили уволить главврача Эльзу Сыртланову.