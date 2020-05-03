Жители Башкирии отдохнут три дня подряд в конце мая из-за религиозного праздника

Для жителей республики май окажется богат на дополнительные выходные. Ещё один выходной день ожидается в конце месяца. Перенос праздничного дня на будний связан с религиозным праздником мусульман.

Ураза-байрам в этом году выпадает на 24 мая. Именно в этот день закончится священный месяц Рамадан, в который мусульмане держат пост. Так как праздник выпадает на воскресенье, 25 мая понедельник было решено сделать нерабочим днём.

Министерство семьи и труда сообщили об этом ещё при составлении производственного календаря на 2020 год. Всего в этом году у жителей Башкирии будет 120 выходных. Среди них и большое количество религиозных праздничных дней.