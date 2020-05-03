В России выявлено более 10 тысяч новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом объявил новые данные по заболеванию в России. За сутки выявлено 10 633 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 достигло 134 687 человек.

Одновременно в России болеют 116 768 человек. За сутки полностью излечились от вируса 1626 пациентов (за всё время – 16 639). Смертью закончилось 58 случаев заболевания (за всё время – 1280).

Новые случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в 85 регионах страны. Более половины из них были выявлены у контактных лиц (5345 человек). На данный момент это самый большой суточный прирост зараженных в стране за всё время пандемии.