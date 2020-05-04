В Уфе проверили, как горожане соблюдают масочный режим

В Башкортостане раздадут еще 100 тысяч масок – об этом сегодня во время оперативного совещания в правительстве сообщил Глава республики Радий Хабиров. Первые 50 тысяч уже разошлись по городам региона. Сегодня в республике вступил в силу масочный режим: теперь средства защиты необходимо надевать в любом случае при выходе из дома.

С наступлением теплой погоды все чаще можно встретить родителей с детьми на прогулке. Сидеть круглые сутки в четырех стенах непросто. Однако указ о режиме самоизоляции никто не отменял. Разговор проходит деликатно. Людям рассказывают о введении масочного режима.

Отвлекать ребенка, придумывать постоянно игры очень тяжело. Тем более он просится на улицу. Чаще стараемся ездить в деревню, потому что там безопаснее, я считаю. Там уже просто свой двор, мы изолируемся от людей, никто не заходит. Лиана Хисамова

Сегодня сотрудники Центра общественной безопасности Уфы, МЧС и дружинники вышли в рейд, чтобы проверить, как жители соблюдают режим самоизоляции и носят ли маски. Как правило, завидев патруль, горожане старались уйти подальше. То ли настолько рьяно соблюдают социальную дистанцию, то ли чтобы избежать беседы. Оказалось, что на улице немало тех, кто предпочитает прогулки без средств защиты. И приводят свои доводы:

Ничего страшного, на мой взгляд, нет. Может быть, я ошибаюсь. Но мне кажется, что ситуация не такая пагубная. Алекс, житель Уфы

Согласно нововведениям, не носить маску теперь можно только дома. Пока, конечно, нарушителей не наказывают.

Проверке подверглись и магазины. Оказалось, не соблюдают предписания не только покупатели, но даже работники торговых точек.

За последние 2 дня в городах региона волонтеры раздали 50 тысяч масок. Акция проходила возле торговых центров, магазинов, на автозаправках. В одни руки давали максимум по две штуки. В Кумертау в перддверии праздника Дня Победы горожанам раздавали еще и георгиевские ленточки.