Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств борьбы с коронавирусом

Накануне в Женеве состоялся брифинг. Одно из наиболее эффективных средств профилактики заражения COVID-19 - мытье рук. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Глава ВОЗ отметил, что у некоторых попросту нет возможности мыть руки регулярно. Это связано с тем, что как минимум у половины населения планеты отсутствует водоснабжение дома. Для борьбы с коронавирусом Тедрос Аданом Гебрейесус призвал увеличить производство мыла и моющих средств на спиртовой основе.
Также эксперт напомнил, что 5 мая отмечается Всемирный день гигиены рук.
Фото: Интернет.