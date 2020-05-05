Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств борьбы с коронавирусом

Накануне в Женеве состоялся брифинг. Одно из наиболее эффективных средств профилактики заражения COVID-19 - мытье рук. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Оно остается одной из лучших мер общественного здравоохранения и защиты от COVID-19 и многих других болезней.

Глава ВОЗ отметил, что у некоторых попросту нет возможности мыть руки регулярно. Это связано с тем, что как минимум у половины населения планеты отсутствует водоснабжение дома. Для борьбы с коронавирусом Тедрос Аданом Гебрейесус призвал увеличить производство мыла и моющих средств на спиртовой основе.