В Башкирии ветеран войны на пенсии начал писать стихи

До празднования Дня Победы осталось 3 дня. Из-за режима самоизоляции мы не можем выезжать к ветеранам, но продолжаем рассказывать о тех, благодаря кому в 45-м небо стало мирным. Сегодня репортаж о Миндияре Зиганшине: в живых его нет уже 2 года, но память о нем хранят его дети.

Рядовой Зиганшин был награжден этой медалью посмертно. Его ошибочно записали в список погибших. Только через несколько лет, после писем в разные инстанции медаль украсила этот пиджак. Миндияра Зиганшина в живых нет уже два года. Историю его весны победы хранят дети. На фронт 18-летний парень попал после двухнедельной подготовки в Оренбургской области. Минометчиком 1036-го стрелкового полка в составе Донского фронта участвовал в обороне Сталинграда.

От земли Сталинграда шел кровавый бой. А на поле боя несли молодого солдата с разбитой головой. Миндияр Зиганшин, ветеран Великой Отечественной войны

На этих архивных кадрах Миндияр Хажиахметович рассказывал, что стихотворение о нем. В ноябре 42-го получил осколочное ранение в голову. После госпиталя уже в боях на Кубани получил второе ранение – в ногу.

Когда вспоминал, плакал. Мама всегда ругала. Ему было тяжело. Он трудно переносил фильмы про войну. Можно сказать, не смотрел. Айдар Зиганшин, сын Миндияра Зиганшина

Демобилизовался он только в 48-м. На родине учалинец поступил на службу в правоохранительные органы. Можно сказать, что еще 30 лет вел борьбу – с нарушителями закона. На пенсии подполковник в отставке начал писать стихи. Свои воспоминания о фронтовых годах он изливал на бумаге.

Миндияр Зиганшин писал на родном башкирском языке. Мечту ветерана о небольшом сборнике планирует осуществить его сын.

Переплывает реку солдат,

Шинели своей не снимая,

Торопится в долгий путь,