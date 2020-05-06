Художник из Уфы рассказал, почему изменил граффити с коронавирусом

Я думаю, кулак будет компромиссом, при помощи которого я отвяжусь от этого места, от этого события, и все про меня наконец забудут. Потому что кулак, в принципе, всем зайдет. В том числе и блогерам, неравнодушным к уфимским новостям.

Артур Лукьянов, стрит-арт художник