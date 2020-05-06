Художник из Уфы рассказал, почему изменил граффити с коронавирусом

Кулак вместо пальца – нашумевшее граффити возле РКБ обрело новый вид. Сегодня художник Артур Лукьянов изменил свой рисунок. Ранее жест врача вызвал неоднозначную реакцию в обществе.

Многие обвинили автора в искажении смысла. На оригинале рисунка иностранного художника медик показывает непристойный жест средним пальцем. Уфимский граффитист вместо среднего решил изобразить указательный. Интернет-пользователи решили, что теперь врач  будто подзывает вирус. На исправление жеста ушло не более 10 минут. Автор отметил, что больше переделывать граффити не будет.

Я думаю, кулак будет компромиссом, при помощи которого я отвяжусь от этого места, от этого события, и все про меня наконец забудут. Потому что кулак, в принципе, всем зайдет. В том числе и блогерам, неравнодушным к уфимским новостям.

Артур Лукьянов, стрит-арт художник