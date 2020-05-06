«Родные лица Победы»: в Уфе создали арт-объект из фотографий героев войны

До Дня Победы осталось 2 дня. Сегодня мы расскажем о новом арт-объекте, который сделали при помощи сотен фотографий ветеранов. В Уфе прошла акция «Родные лица Победы» – проект, который призван рассказать о подвигах и доблести участников Великой Отечественной и тружеников тыла: на двухметровых буквах слова «Победа» закрепили снимки настоящих героев.

На открытии своего детища собрались одни лишь организаторы. Арт-объект они создавали больше месяца и уже были настроены: увидеть его лично все желающие смогут не скоро. В создании инсталляции было задействовано порядка 400 человек, которые сами приносили фотографии своих родственников-ветеранов.

Чтобы труд не был напрасным, торжественную церемонию через видеотрансляцию покажут в интернете. Проект «Родные лица Победы» направлен на сохранение исторической памяти. Сначала организаторы собирали информацию о ветеранах, а затем все фотографии разместили на слове «Победа».

Совместно с военкоматом сверили эти данные. Очень многие демчане откликнулись. Столько материала даже не уместилось на одной странице, поэтому в дальнейшем предложили идею разместить фотографии на символическом слове «Победа». Айдар Базгутдинов, глава администрации Демского района г. Уфы

В годы Великой Отечественной уфимская Дема в первую очередь известна своей железнодорожной станцией. Отсюда отправлялись воинские эшелоны, а также перевозились миллионы тонн грузов. Этот паровоз – 1936 года выпуска. Он участвовал в отправке башкирских солдат на фронт. Достоверных свидетельств нет, но историки полагают, что он мог участвовать и в отправке участников 112-й Башкавдивизии. В честь юбилея Победы его украсили рисунком.

Именно здесь проходило создание 112-й Башкавдивизии, на месте ранее отправленных на фронт 74-й и 76-й. Комплектование личного состава осуществлялось в основном за счет пополнения из сельских районов республики, которые предоставили свыше 13 тысяч лошадей, а также обмундирование и фураж.

Часть документов можно посмотреть в Музее 112-Башкавдивизии. Здесь сохранились не только вырезки советского времени, но и документы за народной подписью. Просьбы людей восстановить историческую справедливость и присвоить звание героя генералу Шаймуратову.