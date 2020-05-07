Жителям Башкирии расскажут, как развивать ребенка в условиях пандемии

Центр абилитациии раннего развития «Любимый малыш» 13 и 14 мая проведет серию бесплатных онлайн-вебинаров по развитию детей от 0 до 3 лет. Обучать родителей будут ведущие специалисты России. Вебинары пройдут по трем разделам.

Первый – для родителей грудничков. Следующий вебинар проведут для детей второго года жизни. Как делать гимнастику массаж и закаливание, а также научат играть и общаться с ребенком?