Врач рассказала о непредсказуемости состояния больных коронавирусом

Коронавирус осложняется тем, что его течение невозможно предугадать. Всё зависит от индивидуального состояния здоровья пациента. Об этом рассказала врач Елена Павликова.

Коронавирус как болезнь не является не предсказуемым. Вся проблема в том, что состояние болезни зависит напрямую от здоровья пациента. У каждого человека коронавирус протекает индивидуально в зависимости от патологий в его организме.