Личный Парад Победы: как в Башкирии поздравляли героев войны в условиях пандемии

Ветеранов поздравляли на дому, а к мемориалам возлагали цветы. Своих героев чтили в каждом районе, городе и деревне. Эпидемическая обстановка изменила формат мероприятий, но не помешала отдать дать уважения всем совершившим боевой и трудовой подвиг.

Красноармейцы, рабочая полуторка и самая главная песня 9 мая. Этот минимальный праздничный набор и сейчас способен тронуть сердца не только ветеранов. Между тем в Кумертау концерт напротив многоквартирного дома состоялся специально для участников Великой Отечественной войны.

В этот день в парках Победы любого города России не протолкнуться. Но в этом году в них пусто. Пандемия не оставила выбора. Хотя даже вирусная инфекция не повод отменить возложение цветов к мемориалам защитников Отечества.

Троекратный салют холостыми патронами в небо. Возле мемориала погибшим солдатам в селе Таптыково Уфимского района выстроился почетный караул, состоящий из офицеров Росгвардии с боевым оружием. Красные гвоздики и таблички с фотографиями героев войны в руках у тех, чьи мамы, папы, бабушки и дедушки ковали победу на фронте и в тылу.

Отдали дань уважения своим бабушкам и дедушкам, тем людям, которые ковали Победу, находясь на полях сражений и трудясь у нас в тылу. Радик Самигуллин, глава Таптыковского сельсовета

В этот день дань памяти защитникам Отечества отдают не только у обелисков. К примеру, в Стерлитамакском районе сразу двум школам были присвоены имена героев-земляков.

В Октябрьском волонтеры все-таки навестили ветеранов, но соблюдая все санитарные нормы. Они передали им подарочные наборы – все то, что необходимо для самоизоляции. Равгат Шагнетдинов был призван в 17 лет. Кавалер Ордена Красной Звезды. Бодрый и, как говорится, при памяти. Хоть сейчас на парад.

А это уже Куграчинский район. Здесь тоже не обошлось без концерта. В гости к ветерану приехали с размахом. С поздравлениями от местной администрации, артистов и представителей Министерства обороны. В этом году не ветераны стали почетными гостями на параде, а парад приехал к ветеранам, причем целой автоколонной. Такой, как, например, в Баймаке.

Такой парад на улицах Баймака прошел впервые и не проехал мимо ни одного участника Великой Отечественной войны. Впрочем, как и в любом другом районе республики. Ветеранов поздравляли, им пели, дарили подарки. Словом, не забыли.