Врач рассказала, у кого формируется иммунитет к коронавирусу

У 7-8 % переболевших коронавирусом формируется сильный иммунитет к эпидемии. В основном устойчивый иммунитет получают те пациенты, у которых болезнь протекала в тяжёлой форме. Об этом рассказала врач-биолог Анча Баранова.

Среди переболевших коронавирусом пациентов есть такие, у которых был кашель и температура. Эта категория людей составляет примерно 7-8 %, в их организме нет антител к коронавирусу. Иммунитет, к сожалению, у этой категории людей не формируется.