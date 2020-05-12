В Башкирии реконструировали мемориал героям войны

В селе Ябалаклы Чишминского района торжественно открыли мемориальную доску с именами тех, кто стоял на защите Родины и кому посчастливилось вернуться домой живыми. Десятки имен и героических поступков до этого были увековечены, но прежняя доска устарела. Реконструировать ее решил один из депутатов Госсобрания.
А в деревне Янтимирово Балтачевского района открыли памятник земляку, ветерану Великой Отечественной войны Ахмадиши Ахмадиеву. Всего несколько месяцев герой не дожил до 75-летия Победы. Он ушел из жизни в 93.
Ахмадиши Ахмадиевич был удостоен множества военных наград. Среди них Орден Славы 3 степени и медаль «За победу над Германией».