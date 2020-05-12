В Башкирии реконструировали мемориал героям войны

В селе Ябалаклы Чишминского района торжественно открыли мемориальную доску с именами тех, кто стоял на защите Родины и кому посчастливилось вернуться домой живыми. Десятки имен и героических поступков до этого были увековечены, но прежняя доска устарела. Реконструировать ее решил один из депутатов Госсобрания.