«Кормят как на убой»: вахтовики рассказали о проживании в обсерваторе в Башкирии

В Уфу сегодня прибыл очередной рейс с вахтовиками из Якутии, 139 человек отправлены на обсервацию. А вот прибывшие неделю назад рабочие Чаяндинского месторождения уже обжились в санатории «Красноусольск». В Гафурийском районе они пробудут еще 14 дней.
За неделю обжились так, что даже дни рождения, не нарушая традиций, с тортом. Правда, пригласить можно только соседа по комнате. Впервые после вахты мужчины разъехались не по домам. В ближайшие дни работники Чаяндинского месторождения будут дышать воздухом санатория «Красноусольск». Правда, пока только с балкона.
357 вахтовиков поселили в 7 корпусах курорта. Все обсервируемые сразу сдали анализы на COVID-19. Два раза в день медработники проверяют состояние прибывших из Якутии.
В номерах есть все самое необходимое. Душ, интернет, телевизор. Как только в санаторий заехали рабочие месторождения, открылся колл-центр. На телефоне всегда 3 специалиста. Здесь же временно рабочее место врача, который находится на постоянной связи с медперсоналом и постояльцами.
Как и положено здравнице, питание только правильное. Салаты, мясо, гарнир. Спиртные напитки исключены. При этом в еде постояльцев не ограничивают, любые продукты и товары они могут заказать онлайн. Доставка прямо к крыльцу.
3 раза в день машина подъезжает к корпусам обсерватора. Еду выгружают и оставляют в коробах возле двери. Здесь не только полноценный 4-разовый рацион для постояльцев обсерватора, но также те товары, которые они заказали в интернет-магазине.
Через неделю вахтовики будут сдавать контрольные анализы на коронавирус. И только после этого они смогут разъехаться по домам. А если очень хочется поговорить, парой фраз перекинуться можно и через балкон – благо дистанция безопасная.
Тем не менее, рабочие месторождения, вахта которых затянулась, соскучились по семьям. Поэтому в санатории организована доставка от родственников. Пакеты и посылки принимают на пропускном контроле, после их раздают по номерам. Сегодня в Уфу прибыло еще 139 человек из Якутии, они, как и все остальные, отправились прямиком на трехнедельную обсервацию.