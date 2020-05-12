«Кормят как на убой»: вахтовики рассказали о проживании в обсерваторе в Башкирии

В Уфу сегодня прибыл очередной рейс с вахтовиками из Якутии, 139 человек отправлены на обсервацию. А вот прибывшие неделю назад рабочие Чаяндинского месторождения уже обжились в санатории «Красноусольск». В Гафурийском районе они пробудут еще 14 дней.

За неделю обжились так, что даже дни рождения, не нарушая традиций, с тортом. Правда, пригласить можно только соседа по комнате. Впервые после вахты мужчины разъехались не по домам. В ближайшие дни работники Чаяндинского месторождения будут дышать воздухом санатория «Красноусольск». Правда, пока только с балкона.

357 вахтовиков поселили в 7 корпусах курорта. Все обсервируемые сразу сдали анализы на COVID-19. Два раза в день медработники проверяют состояние прибывших из Якутии.

По указанию Главы Республики Башкортостан находиться вахтовики будут 3 недели. Ежедневно они проходят осмотр: температуру, пульсоксиметрию, весь этот свод информации предоставляется Министерству здравоохранения. Выход на территорию запрещен. Евгений Волков, директор санатория «Красноусольск»

В номерах есть все самое необходимое. Душ, интернет, телевизор. Как только в санаторий заехали рабочие месторождения, открылся колл-центр. На телефоне всегда 3 специалиста. Здесь же временно рабочее место врача, который находится на постоянной связи с медперсоналом и постояльцами.

Колл-центр является координирующим отделом взаимосвязи между корпусами дистанционным, бесконтактным способом. Оксана Маркисова, руководитель колл-центра

Как и положено здравнице, питание только правильное. Салаты, мясо, гарнир. Спиртные напитки исключены. При этом в еде постояльцев не ограничивают, любые продукты и товары они могут заказать онлайн. Доставка прямо к крыльцу.

3 раза в день машина подъезжает к корпусам обсерватора. Еду выгружают и оставляют в коробах возле двери. Здесь не только полноценный 4-разовый рацион для постояльцев обсерватора, но также те товары, которые они заказали в интернет-магазине.

Через неделю вахтовики будут сдавать контрольные анализы на коронавирус. И только после этого они смогут разъехаться по домам. А если очень хочется поговорить, парой фраз перекинуться можно и через балкон – благо дистанция безопасная.

Условия отличные, замечательные. Лежим, спим, отдыхаем, кушаем. Кормят как на убой. Азат Хаматдинов