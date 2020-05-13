Радий Хабиров потребовал срочно выдать выплаты медикам, работающим с COVID-19

Радий Хабиров потребовал срочно выдать положенные выплаты медикам, работающим с пациентами с COVID-19. Глава республики определил крайний срок – 13 мая. Речь идет о стимулирующих выплатах, введенных в период пандемии президентом страны.

Врачам полагается доплата в размере 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу – 50 тысяч, младшему – 25 тысяч рублей. По данным регионального Минздрава, на эти цели республике перечислят 450 миллионов рублей.