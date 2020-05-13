В Уфе за расследованием дела в соцприюте будет следить глава СКР

Сегодня, 13 мая, Башкирию шокировало поведение сотрудницы социального приюта. Молодая девушка оскорбляла воспитанников, заставляла их драться и называла девочек проститутками. Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание подробно доложить о ходе проверки детского учреждения.

Проверкой социального приюта уже занялись региональное министерство семьи, труда и социальной защиты населения, прокуратура и следком. Известно, что сотрудницу уже отстранили от работы в детском учреждении. Выяснилось, что прямые обязанности девушки не связаны с воспитанием детей.

19-летняя Адиля Н. получила среднее профессиональное образование в 2016 года. Однако приют — её первый официальный опыт работы. В обязанности девушки входило оформление документов, а также сопровождение детей в школу и больницу.