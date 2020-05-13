Врача из Башкирии, который умер от COVID-19, похоронили на родине

В начале мая стало известно, что в Егорьевской центральной районной больнице от коронавируса скончался врач. Погибшим оказался 28-летний уроженец Башкирии Наиль Саматов. Погибшего похоронили в родном селе.

Наиль скончался в Подмосковье, где работал врачом и боролся с коронавирусной инфекцией. Из-за того, что на вызовы приходилось ездить только в перчатках и тонких масках, медик подхватил инфекцию. Наиль скончался от двусторонней пневмонии и был перевезен в родное село Ахуново.