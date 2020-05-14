В Башкирии рассказали, когда и как пройдет «Последний звонок»

«Последний звонок» для выпускников 2020 года прозвучит в онлайн-режиме. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки республики Ильдар Мавлетбердин. По его словам, дата праздника назначена на 29 мая.
Одинадцатиклассники в этот день соберутся на праздник дистанционно. Такое же правило коснется и выпускников 4 и 9 классов. Такое решение было принято из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в Башкирии.
«Праздник пройдет дистанционно, то есть без прямого контакта учеников, учителей, вне стен школы или каких-либо кафе. В муниципалитеты уже спущены письма с предложениями провести онлайн-флешмобы и другие дистанционные мероприятия», - цитирует слова Мавлетбердина ИА «Башинформ».
Ильдар Мавлетбердин пояснил, что собираться группами и выезжать на природу нельзя. А вот будут ли встречать рассвет будущие студенты на выпускном, это предстоит решить. В министерстве просвещения этот вопрос вынесен на обсуждение.