В Башкирии планируют финансово поддержать садоводов

В правительстве Башкирии обсудили принятие некоторых региональных законов, поддерживающих садоводство. Многие семьи занимаются садом не только в рамках хобби. Для некоторых жителей Башкирии собственное хозяйство – способ прокормить семью.

Более 500 тысяч семей в Башкирии занимаются садоводством, поэтому сфера нуждается в поддержке со стороны государства. Константин Толкачев, председатель Курултая Башкирии, сообщил, что комплексных мер поддержки садоводов до сих пор не было. Власти республики занялись разработкой соответствующего законопроекта.

Если закон будет принят, то садовые товарищества получат финансовую поддержку. В садах будут компенсированы расходы на ремонт и строительство дорог, также на ремонт сетей электро- и водоснабжения. Также по законопроекту будет проведена установка контейнеров для мусора и другие необходимые элементы инфраструктуры.