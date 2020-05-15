В России рассказали об остановке темпа прироста заражённых COVID-19

Рост количества новых заболевших коронавирусом в России незначительный. На протяжении нескольких дней нет дальнейшего прироста. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
На протяжении 11 дней в России не наблюдается прирост новых заболевших COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора. Впервые со 2 мая число заражённых за сутки составило менее 10 тысяч случаев.
По информации на 14 мая в России всего 252 245 случаев заражения. За последние сутки было зарегистрировано 9974 новых случаев. Цифры прироста снижаются третий день подряд.