В Башкирии снесли незаконно установленный памятник Колчаку

В Стерлитамак незаконно был установлен памятник известному русскому военному Александру Колчаку. Власти города 16 мая попытались демонтировать объект. Сегодня утром стало известно, что памятник всё-таки снесли.
Один из предпринимателей в Стерлитамаке установил памятник Александну Колчаку – руководителю Белого движения во время Гражданской войны. Объект был установлен самим инициатором без согласования с местными властями, вследствие чего поднялся вопрос о демонтаже объекта. Тагир Ибрагимов, который установил памятник, поднялся на его защиту.
Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли к месту происшествия, чтобы снести незаконно установленный памятник, сделать им это не удалось. Автор бюста забрался на монумент и рьяно его защищал. Сегодня утром, 17 мая, стало известно, что монумент всё-таки снесли. Сделали это ночью. Теперь на его месте остался только перекопанный участок земли.