В Башкирии снесли незаконно установленный памятник Колчаку

В Стерлитамак незаконно был установлен памятник известному русскому военному Александру Колчаку. Власти города 16 мая попытались демонтировать объект. Сегодня утром стало известно, что памятник всё-таки снесли.

Один из предпринимателей в Стерлитамаке установил памятник Александну Колчаку – руководителю Белого движения во время Гражданской войны. Объект был установлен самим инициатором без согласования с местными властями, вследствие чего поднялся вопрос о демонтаже объекта. Тагир Ибрагимов, который установил памятник, поднялся на его защиту.