В башкирской столице расширят одну из проблемных дорог

В Уфе расширят одну из самых загруженных дорог в Дёме. План проекта уже утверждён властями. Документ опубликован на сайте мэрии города.
В Дёме займутся ремонтом улицы Дагестанской. Сейчас движение по улице идёт по одной полосе в каждом направлении. В план ремонта входит расширить дорогу до двух полос.
Согласно информации, ремонтные работы пройдут в два этапа. Сначала без кругового движения будет построена дорога на участке от улицы Мечтателей до улицы Правды. На втором этапе будет транспортная развязка.