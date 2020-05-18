Размер ежемесячной накопительной пенсии в России может снизиться

В России со следующего года может снизиться размер ежемесячной накопительной стипендии за счёт увеличения срока выплат. Законопроект был разработан на основе данных Росстата Министерством труда. О подготовке документа сообщается в ведомстве.
С 2021 года срок выплаты накопительной части может дойти до 264 месяцев, или до 22 лет. Это на шесть месяцев больше установленного ранее срока. На это время будут делиться все накопления, которые жители получают после выхода на пенсию.
Срок выплат накопительных пенсий увеличивается ежегодно с 2016 года. За весь промежуток времени он вырос на 30 месяцев. По данным Минздрава, в 2019 году продолжительность жизни россиян достигла исторического момента. В среднем мужчины и женщины в стране проживают 73, 4 года.