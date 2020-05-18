Башкирия вошла в топ регионов-лидеров по эффективной борьбе с COVID-19

Экспертный институт социальных исследований провёл анализ борьбы с коронавирусом в России. Специалисты оценили борьбу каждого региона с коронавирусной инфекцией. Башкирия вошла в топ-3 регионов-лидеров.

Анализ, в котором высокое место заняла Башкирия, был составлен на основе мер поддержки семьи и детей. Исследование проводилось с 11 по 17 мая. Башкирия заняла почётное второе место в данном списке.

На первом месте по борьбе с COVID-19 в отношении мер поддержки семьи и детей стала Ленинградская область. На третьем месте расположилась Удмуртская республика. Рейтинг составлен на основе ежедневного мониторинга.