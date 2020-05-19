Более 90 новых случаев заражения коронавирусом обнаружено в Башкирии

Еще 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией обнаружили в Башкирии. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. На сегодняшний день, число пациентов с диагнозом Covid-19 достигло 2 247.
По состоянию на 19 мая, из больниц выписано 669 человек с выздоровлением. Число скончавшихся за прошедшие сутки осталось неизменным – 17 человек. Более подробные данные огласят на брифинге в Министерстве здравоохранения в 15:00. Озвученные ведомством данные можно посмотреть тут.
Всего в России 299 941 случай инфицирования. Выздоровело - 76 130, умерло - 2 837.