Более 90 новых случаев заражения коронавирусом обнаружено в Башкирии

Еще 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией обнаружили в Башкирии. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. На сегодняшний день, число пациентов с диагнозом Covid-19 достигло 2 247.

По состоянию на 19 мая, из больниц выписано 669 человек с выздоровлением. Число скончавшихся за прошедшие сутки осталось неизменным – 17 человек. Более подробные данные огласят на брифинге в Министерстве здравоохранения в 15:00. Озвученные ведомством данные можно посмотреть тут.