В Стерлитамаке начали производить коронабоксы

Бизнесмен выпустил уже около 100 аппаратов. Примечательно то, что производство автоматических дезинфекторов мужчина наладил на базе рекламно-производственной компании. На время карантина рекламные услуги оказались не столь востребованы. Чтобы сохранить рабочие места и остаться на рынке, на предприятии решили переквалифицироваться. И хотя идея не нова, у этих аппаратов есть явное преимущество – они дешевле аналогов. В ход идут отечественные комплектующие.