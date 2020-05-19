В Стерлитамаке начали производить коронабоксы

В Стерлитамаке предприниматель начал производить коронабоксы. Это специальные устройства для бесконтактной дезинфекции рук. Достаточно поднести руки в окошко и антисептик распрыскивается по ладоням.

Бизнесмен выпустил уже около 100 аппаратов. Примечательно то, что производство автоматических дезинфекторов мужчина наладил на базе рекламно-производственной компании. На время карантина рекламные услуги оказались не столь востребованы. Чтобы сохранить рабочие места и остаться на рынке, на предприятии решили переквалифицироваться. И хотя идея не нова, у этих аппаратов есть явное преимущество – они дешевле аналогов. В ход идут отечественные комплектующие.

Заняло около двух недель. Планируем около 20 штук в день выпускать, надеемся на выход на российские рынок, и в ближайшее время надо заполнить наш рынок коронабоксами.

Рустам Ишмуратов, директор рекламно-производственной компании