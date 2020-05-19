В Башкирии назначили руководителя Агентства по печати и СМИ республики

Радий Хабиров подписал указ о назначении руководителя Агентства по печати и СМИ Башкирии. Им стал Максим Ульчев, который до нового назначения был генеральным директором в ИА «Башинформ». Он пришёл на смену Бориса Мелкоедова, который перешёл на другую работу.

Максим Ульчев родился 12 февраля в 1976 году. Окончил УГАТУ по специальности «Информационные системы в экономике». Свой трудовой стаж начал в 1997 году в Акционерном коммерческом Сберегательном банке РФ Башкирский Банк.