Учёные рассказали, как можно избежать ранней смерти

Учёные из Великобритании выявили эффективный способ избежать ранней старости. В течение 25 лет исследователи изучали состояние, здоровье и образ жизни 300 000 человек. У людей, которые ездили на велосипеде, риск ранней смерти снизился.
Учёные выяснили, что езда на велосипеде снижает риски ранней смерти. По сравнению с теми, кто ездил на работу на автомобиле, у велосипедистов на 24 % снизился риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. От рака – на 16 %.
Учёные также отмечают, что пешие прогулки обладают меньшим эффектом, чем езда на велосипеде. Но не стоит отчаиваться. У пешеходов также снизился риск заболевания раком на 7 %. Снижение риска смертности снизился также и у пассажиров поездов. Учёные объясняют это тем, что люди пешком ходят до железнодорожных станций. Таким образом, каждый раз исследования учёных доказывают, что движение – это здоровье.