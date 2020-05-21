Учёные рассказали, как можно избежать ранней смерти

Учёные из Великобритании выявили эффективный способ избежать ранней старости. В течение 25 лет исследователи изучали состояние, здоровье и образ жизни 300 000 человек. У людей, которые ездили на велосипеде, риск ранней смерти снизился.

Учёные выяснили, что езда на велосипеде снижает риски ранней смерти. По сравнению с теми, кто ездил на работу на автомобиле, у велосипедистов на 24 % снизился риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. От рака – на 16 %.