Радий Хабиров попросил Талгата Таджуддина призвать прихожан оставаться дома

Глава Башкортостана обратился к верховному муфтию России с просьбой призвать прихожан оставаться дома. Речь идет о приближающемся празднике Ураза-байрам. На встрече с Талгатом Таджуддином и духовными лидерами региона Радий Хабиров рассказал о необходимости ограничить общение между верующими в этот священный день, чтобы избежать скоплений людей в мечетях и на улицах.
К сожалению, эпидемиологическая ситуация в стране и республике складывается не самым лучшим образом, подчеркнул руководитель региона.