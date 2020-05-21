Радий Хабиров попросил Талгата Таджуддина призвать прихожан оставаться дома

Мы создадим все необходимые условия, для того чтобы телевидение, онлайн-трансляции, чтобы проповеди. Все мы, конечно, сделаем максимально возможно онлайн. Поэтому, уважаемый Талгат-хазрат, вот такая встреча. Ну и, конечно, я поздравляю с этим наступающим праздником.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан