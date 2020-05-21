Радий Хабиров попросил Талгата Таджуддина призвать прихожан оставаться дома

Глава Башкортостана обратился к верховному муфтию России с просьбой призвать прихожан оставаться дома. Речь идет о приближающемся празднике Ураза-байрам. На встрече с Талгатом Таджуддином и духовными лидерами региона Радий Хабиров рассказал о необходимости ограничить общение между верующими в этот священный день, чтобы избежать скоплений людей в мечетях и на улицах.

К сожалению, эпидемиологическая ситуация в стране и республике складывается не самым лучшим образом, подчеркнул руководитель региона.

Мы создадим все необходимые условия, для того чтобы телевидение, онлайн-трансляции, чтобы проповеди. Все мы, конечно, сделаем максимально возможно онлайн. Поэтому, уважаемый Талгат-хазрат, вот такая встреча. Ну и, конечно, я поздравляю с этим наступающим праздником.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Вопросы, касающиеся борьбы с пандемией, для нас очень близки. Мы это все прекрасно понимаем.

Талгат Таджуддин, председатель Центрального духовного управления мусульман России