В России предсказали череду карантинов

Сценарий пандемии в России может развиваться неоднозначно. Наиболее вероятный сценарий – череда карантинов, когда экономика будет то закрываться, то открываться. Об этом рассказали эксперты одной из консалтинговой компании.

Специалисты рассматривают четыре наиболее вероятных сценариев развития пандемии коронавируса в России. Коронавирус в дальнейшем может превратиться в череду карантинов. Кроме этого, специалисты уверяют, что ожидается повторяющиеся волны заболеваемости, эпидемия будет возвращаться. Такая ситуация сохранится до появления вакцины.