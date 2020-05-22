В России предсказали череду карантинов

Сценарий пандемии в России может развиваться неоднозначно. Наиболее вероятный сценарий – череда карантинов, когда экономика будет то закрываться, то открываться. Об этом рассказали эксперты одной из консалтинговой компании.
Специалисты рассматривают четыре наиболее вероятных сценариев развития пандемии коронавируса в России. Коронавирус в дальнейшем может превратиться в череду карантинов. Кроме этого, специалисты уверяют, что ожидается повторяющиеся волны заболеваемости, эпидемия будет возвращаться. Такая ситуация сохранится до появления вакцины.
Кроме чередующихся карантинов, специалисты выделяют ещё три сценария развития событий. Второй сценарий – «Отскок» (-4-5%), при котором кризис будет остановлен. Третий сценарий – «Критический спад» (-10-15 % ВВП), при котором кризис в стране затянется, остановится промышленно производство, начнётся большой кризис ликвидности в экономике. И четвёртый сценарий – «Вторые девяностые», при котором ожидается многолетний застой мировой экономики. К слову, четвёртый сценарий эксперты считают маловероятным.