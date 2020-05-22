На БСТ 1 июня пройдет благотворительный телемарафон «Мы вместе ради детей»

1 июня благотворительный фонд имени Дмитрия Хворостовского, телеканал БСТ и Министерство культуры Республики Башкортостан организуют благотворительный телемарафон «Мы вместе ради детей».

Благотворительный фонд имени Дмитрия Хворостовского помогает детям, остро нуждающимся в лечении. За весь период существования проекта оплачено лечение на общую сумму более 70 000 0000 рублей. Помощь получили более 200 тяжелобольных детей, подопечных Русфонда, из разных регионов России.

1 июня зрителей БСТ ждет концерт с участием оперных и эстрадных звезд: народный артист РБ Аскар Абдразаков, солистка Королевской оперы «Ковент-Гарден» Айгуль Ахметшина, заслуженный артист РБ Артур Назиуллин, группа «Премьер», участницы шоу «Голос» Рушана Валиева и Назгуль Отузова, участник шоу «Лучше всех» Роман Муслимов и Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан под руководством Дмитрия Крюкова.

Мы вместе можем помочь:

1. Марку Терентьеву, 7 лет, резидуально-органическое поражение центральной нервной системы, аутические черты личности, требуется курсовое лечение.

2. Мише Манулину, 8 лет, задержка психического развития, аутические черты личности, требуется курсовое лечение.

3. Рувенной Вале, 9 лет, детский церебральный паралич, спастический тетрапарез, требуется лечение.

Присоединись к доброму делу, отправь ДХ с указанием суммы на номер 3434.