Радий Хабиров признался, почему перестал ездить по Башкирии

Глава Башкирии часто ездил в районы Башкирии, чтобы своими глазами увидеть проблемы местных жителей. Но в последнее время рабочие поездки прекратились. Радий Хабиров сделал откровенное признание, почему временно прервал выезды по республике.
На личной странице в социальной сети Глава Башкирии рассказал, что боялся стать распространителем коронавирусной инфекции. Поэтому традиционные поездки по районам республики пришлось прервать. Однако с ослаблением режима самоизоляции привычный режим работы возвращается.
Первым городом, в который заехал Радий Хабиров после послабления режима самоизоляции, стал Сибай. Глава региона проверил и оценил строительство важных социальных объектов: набережная реки Туяляс, детский оздоровительный лагерь «Шифа», филармония, молодежный клуб «Ирандык». Так, здание филармонии планируется открыть уже к 65-летию города.