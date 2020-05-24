Радий Хабиров признался, почему перестал ездить по Башкирии

Моя работа заключается и в том, что я должен своими глазами видеть и понимать, что происходит в нашей большой республике. И поэтому много езжу в районы. Вернее много ездил... до коронавируса. Перерыв был, потому что очень боялся сам распространить эту заразу. Но жизнь продолжается, и я и мои коллеги начинаем снова ездить по районам.

Радий Хабиров, Глава Башкирии