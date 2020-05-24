Радий Хабиров признался, почему перестал ездить по Башкирии

Глава Башкирии часто ездил в районы Башкирии, чтобы своими глазами увидеть проблемы местных жителей. Но в последнее время рабочие поездки прекратились. Радий Хабиров сделал откровенное признание, почему временно прервал выезды по республике.

На личной странице в социальной сети Глава Башкирии рассказал, что боялся стать распространителем коронавирусной инфекции. Поэтому традиционные поездки по районам республики пришлось прервать. Однако с ослаблением режима самоизоляции привычный режим работы возвращается.

Моя работа заключается и в том, что я должен своими глазами видеть и понимать, что происходит в нашей большой республике. И поэтому много езжу в районы. Вернее много ездил... до коронавируса. Перерыв был, потому что очень боялся сам распространить эту заразу. Но жизнь продолжается, и я и мои коллеги начинаем снова ездить по районам.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Первым городом, в который заехал Радий Хабиров после послабления режима самоизоляции, стал Сибай. Глава региона проверил и оценил строительство важных социальных объектов: набережная реки Туяляс, детский оздоровительный лагерь «Шифа», филармония, молодежный клуб «Ирандык». Так, здание филармонии планируется открыть уже к 65-летию города.