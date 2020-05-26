Эксперты: Башкирию ждёт длительное плато по коронавирусу

С середины мая коронавирусная ситуация в Башкирии практически стабильная. Эксперты утверждают, что республика вошла в стадию плато, которая продлится достаточно долго. Причинами специалисты называют географические особенности и численность населения региона.
С 14 мая эпидемиологическая ситуация в Башкирии достаточно стабильная. К 3 июня по прогнозам специалистов количество заражённых коронавирусом в Башкирии может дойти до 3467 человек. Это оптимистичный сценарий. В худшем варианте число инфицированных может дойти до 3570 человек.
Уфимские эксперты утверждают, что развитие коронавируса в Башкирии находится на стадии плато. В таком состоянии регион продержится долго. Дело в том, что по своей площади и численность населения Башкортостан лидирует среди многих других регионов. Эксперты также отмечают, что коронавирусная ситуация в регионе развивается практически также, как и у многих соседей.