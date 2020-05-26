24 июня – Парад Победы в Уфе 2020: почему перенесли и какая программа

Пандемия коронавируса повлияла не только на здоровье людей всего мира, но и на проведение больших мероприятий. Большая часть из них была перенесена или совсем отменена в связи с угрозой распространения инфекции. Так, в России был перенесён традиционный Парад Победы 9 мая.

С конца марта в России начался период самоизоляции. Скептики спорили: стоит ли проводить Парад Победы?

В итоге День Победы был перенесен. Владимир Путин сегодня приказал устроить праздничный парад 24 июня. При этом, по словам Путина, должны быть соблюдены все санитарные требования.

Парад Победы в Уфе традиционно проходит перед городской администрацией. Торжественное вручение звезды Героя России Шаймуратова при этом проходило на Советской площади. Точное место проведения парада еще не определено.