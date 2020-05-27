В Башкирии дедушка 14 лет живет один в вымершей деревне

Самоизоляция длиною в 14 лет. Последний житель деревни Кирилло-Кармасан Благоварского района практически не покидает свой дом. Смотрит телевизор, колет дрова и верит, что однажды сможет переехать из вымирающей деревни.

Отправляясь к благоварскому отшельнику, мы явно не ожидали встретить стильного дедушку в шляпе, да еще и в медицинской маске поверх аккуратной бородки. Оказалось, что Рафгат Абзалов хоть и ведёт аскетический образ жизни, но старается держаться в курсе всех событий. Жалко только поговорить редко с кем удается.

14 лет Рафкат Абзалов живет в самоизоляции. Но не по собственной прихоти. Единственным жителем в деревне Кирилло-Кармасан он стал по естественным причинам – соседи давно скончались. Деревня в прямом смысле вымирает. Остался всего один житель.

Рафгат Ахтямович любит смотреть новости и концерты, поэтому телевизоров у него целых три. Напротив них, как водится, кровать, причем собранная своими руками. Под ней печь, которую сегодня будет топить. Рядом небольшая мастерская, два холодильника и все, что осталось от прошлой жизни – несколько семейных фотографий.

Оказалось, что родился Рафкат Абзалов в Душанбе. Там же учился, работал строителем и женился. Кстати, бывшую супругу и дочь до сих пор не может найти. После развода в конце 80-х он уехал жить в Башкирию. Долго не мог получить гражданство, пока не устроился скотников в местный совхоз. И тут приметил этот дом, который еще тогда был заброшен. Новоселье отметил сразу после выхода на пенсию. И с тех пор место жительства не менял.

Ни магазина, ни автобуса – ничего нет. Транспорт появляется только тогда, когда идет уборка урожая. Рафкат Абзалов

Газа, горячей и холодной воды в доме нет, как, впрочем, и отопления. Поэтому топор у Рафката Абзалова всегда под рукой. Сейчас ему 73 года, и силы уже не те, что прежде, но старается держаться в форме. Одна слабость – зрение подводит.

Кстати, про дорогу. Похоже, что её построили специально для Рафката Абзалова. От его крыльца до соседней деревни, где есть магазин. Причем кроме него по ней никто не ходит. И денег на отшельника, по всей видимости, решили не жалеть, потратив на проезжую часть 18 миллионов рублей.

Я не думаю, что ради меня дорогу построили. Кто я такой? Ради меня её бы не делали. Ни сельсовет, никто не спрашивает ничего, не приезжает. Рафкат Абзалов