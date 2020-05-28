Врачи рассказали, как составляется статистика заболеваемости и смертности от коронавируса

В Минздраве рассказали, как составляется коронавирусная статистика заболеваемости и смертности. Случаи смерти специалисты делят на две группы. Выявление коронавируса без жалоб кодируется рубрикой Z22.8.
Если у человека выявляется коронавирус при отсутствии жалоб и дополнительной информации, его состояние оценивают как «носительство вируса». Кодируется такое состояние рубрикой Z22.8 Такие случаи не включаются в статистику заболеваемости и смертности.
Случаи смерти от коронавируса делят на две группы. К первой группе относятся те, кто умер непосредственно от COVID-19. Во вторую группу – когда вирус вызывает осложнения других болезней и приводит к смерти. В России на сегодняшний день выявлено 4142 случая смерти. Выздоровело 150 993 человека.