В Башкирии более 500 медиков заразились коронавирусом

Профсоюз врачей озвучил печальную статистику. Около 507 врачей в Башкирии заболели коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Республиканский профсоюз работников здравоохранения.
Все медики, которые заболели коронавирусной инфекцией на работе, имеют право получить страховые выплаты. Денежная компенсация составляет 68,8 тысяч рублей. В Башкирии уже 138 медработников подали заявки на страховые выплаты.
На денежную помощь медикам с апреля по июнь в республике выделено более 2 млрд рублей. Выплаты всем борцам с коронавирусом предоставляются по указу Президента России. Денежная помощь уже начали выплачивать заболевшим врачам.
Напомним, всего за время пандемии в Башкирии зарегистрировано 3105 зараженных.
Фото: Интернет.