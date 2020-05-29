В Башкирии более 500 медиков заразились коронавирусом

Профсоюз врачей озвучил печальную статистику. Около 507 врачей в Башкирии заболели коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Республиканский профсоюз работников здравоохранения. ﻿

Все медики, которые заболели коронавирусной инфекцией на работе, имеют право получить страховые выплаты. Денежная компенсация составляет 68,8 тысяч рублей. В Башкирии уже 138 медработников подали заявки на страховые выплаты.

На денежную помощь медикам с апреля по июнь в республике выделено более 2 млрд рублей. Выплаты всем борцам с коронавирусом предоставляются по указу Президента России. Денежная помощь уже начали выплачивать заболевшим врачам.

Напомним, всего за время пандемии в Башкирии зарегистрировано 3105 зараженных.