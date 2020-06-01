В Башкирии гигантский град побил имущество сельчан

Последний день весны обрушился на головы жителей Башкирии дождем и градом. Накануне, 31 мая, стихия охватила несколько районов республики. В некоторых селах крупный град повредил имущество местных жителей.

Очевидцы поделились шокирующими фотографиями в социальных сетях. Жители деревень пожаловались, что град был размером с перепелиное яйцо. Он помял машины, побил урожай, повредил теплицы.

Град был настолько сильный, что некоторые автомобили придётся отправить в ремонт. Также стихия сопровождалась шквалистым ветром. Большое количество домов в сёлах Башкирии просто остались без крыши.