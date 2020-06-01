Открытие торговых центров и наказание для "кальянщиков": итоги оперативки с Радием Хабировым

На открытие магазинов в торговых центрах может уйти около недели. Об этом заявили управляющие торговых площадок, комментируя изменения в Указ о послаблениях режима. С сегодняшнего дня практически в полную мощь возобновят работу ТЦ, за исключением некоторых отделов. Распахнут свои двери для посетителей и музеи с библиотеками.

Посмотреть на одежду в этих бутиках пока можно только сквозь приспущенные ставни, либо через стекла витрин. В торговом центре работают лишь магазины из обязательного перечня, большинство – на выдачу. Впрочем, уже сегодня посетителей стало заметно больше, кое-где начали появляться и сотрудники, расставляя товар к открытию.

Мы следуем всем требованиям органов власти и здравоохранения. Увеличена частота дезинфекции всех общественных мест, установлены дополнительные антисептики, слоты для перчаток. Екатерина Малешина, управляющая торговым центром

Несмотря на то, что разрешение на работу получено, открытие не будет одномоментным. На раскачку уйдет неделя, говорят в торговых центрах. Предпринимателям придется дополнительно изучить требования Роспотребнадзора, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников и клиентов во время работы.

Возобновление работы торговых центров не означает полное снятие ограничений. Под запретом по-прежнему будут находиться фудкорты, игровые и развлекательные зоны, а также кинотеатры. Конечно, никто не отменял масочный режим и ношений перчаток.

Пылинки с экспонатов сдувают и в музеях. Их работа разрешена, как и библиотек, если есть отдельный вход.

Многие выставки смогут принять своих посетителей уже завтра. Впрочем, не все музеи смогут работать в полную силу. Причина проста: многим смотрителям больше 65, они находятся на самоизоляции.

Когда музей откроется, мы покажем выставку, посвященную Шаймуратову. 9 мая была передана на вечное хранение медаль Звезда Героя Российской Федерации. Марат Зулькарнаев, директор Национального музея Республики Башкортостан

С 1 июня отменяется требование о соблюдении 14-дневной самоизоляции прибывшими из Москвы и других регионов. 6 июня объявлен днем поминовения. В этот день для посещения будут открыты кладбища.

Направьте силы на санитарную уборку территории. Чтобы когда люди пришли, там был порядок: покошено, заборы поправить, покрасить. Там, где есть необходимость и не ходят маршруты, маршруты, установите дополнительные маршруты, чтобы пожилые могли доехать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

С 15 июня возобновляется работа детских санаториев, имеющих в штате медперсонал. Первые смены в лагерях планируется открыть с 1 июля, при условии одновременного нахождения в группе не более 10 человек. Какие-то меры руководитель республики наоборот потребовал ужесточить. Радий Хабиров поручил Госсобранию проработать вопрос о наказании за курение кальяна на улицах.

Молодежь собирается повсеместно в разных местах, на природе и начинают курить кальяны. Во-первых, это нарушение санитарно-эпидемиологических норм, о которых мы говорили. Мне не понятно, если это студенты, что они делают. Я попрошу на это, внимание уделить, переговорить с ректорами. Плюс люди, которые собираются, довольно шумят, ведут себя агрессивно и так далее. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан