Открытие торговых центров и наказание для "кальянщиков": итоги оперативки с Радием Хабировым

На открытие магазинов в торговых центрах может уйти около недели. Об этом заявили управляющие торговых площадок, комментируя изменения в Указ о послаблениях режима. С сегодняшнего дня практически в полную мощь возобновят работу ТЦ, за исключением некоторых отделов. Распахнут свои двери для посетителей и музеи с библиотеками.
Посмотреть на одежду в этих бутиках пока можно только сквозь приспущенные ставни, либо через стекла витрин. В торговом центре работают лишь магазины из обязательного перечня, большинство – на выдачу. Впрочем, уже сегодня посетителей стало заметно больше, кое-где начали появляться и сотрудники, расставляя товар к открытию.
Несмотря на то, что разрешение на работу получено, открытие не будет одномоментным. На раскачку уйдет неделя, говорят в торговых центрах. Предпринимателям придется дополнительно изучить требования Роспотребнадзора, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников и клиентов во время работы.
Возобновление работы торговых центров не означает полное снятие ограничений. Под запретом по-прежнему будут находиться фудкорты, игровые и развлекательные зоны, а также кинотеатры. Конечно, никто не отменял масочный режим и ношений перчаток.
Пылинки с экспонатов сдувают и в музеях. Их работа разрешена, как и библиотек, если есть отдельный вход.
Многие выставки смогут принять своих посетителей уже завтра. Впрочем, не все музеи смогут работать в полную силу. Причина проста: многим смотрителям больше 65, они находятся на самоизоляции.
С 1 июня отменяется требование о соблюдении 14-дневной самоизоляции прибывшими из Москвы и других регионов. 6 июня объявлен днем поминовения. В этот день для посещения будут открыты кладбища.
С 15 июня возобновляется работа детских санаториев, имеющих в штате медперсонал. Первые смены в лагерях планируется открыть с 1 июля, при условии одновременного нахождения в группе не более 10 человек. Какие-то меры руководитель республики наоборот потребовал ужесточить. Радий Хабиров поручил Госсобранию проработать вопрос о наказании за курение кальяна на улицах.
\Радий Хабиров также предложил подумать над открытием купального сезона. Ведь если не организовать официальные пляжи, люди начнут ходить на водоемы дикарями. Открытым остался вопрос и проведения сабантуев. Кроме того, ограничения сохраняются для тех, у кого хронические заболевания и для людей старше 65. Они должны находиться в режиме самоизоляции. Во многом это связано с тем, именно эти категории находятся в группе риска.