В Башкирии увеличилось число тяжелых пациентов с коронавирусом

Сегодня, 2 июня, в Минздраве Башкирии прошёл традиционный онлайн-брифинг. На встрече обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе. Стало известно, что тяжелых пациентов с коронавирусом стало больше.

Всего в стационарах республики с подтвержденным COVID-19 лежат 971 человек. Среди них 60 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, а 17 нуждаются в аппаратах ИВЛ. С лёгкой формой заболевания на данный момент 1228 человека. Они находятся на лечении дома.

За прошедшие сутки с выздоровлением выписали 54 человека. А за всё время поправились 1192 пациента.