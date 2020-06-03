Радий Хабиров сдержал свое обещание перед бабушкой

Глава Башкирии сегодня посетил Туймазы . Радий Хабиров не забыл и о Валентине Арефьевой . 85-летней блокаднице ранее он пообещал личную встречу во время онлайн-встречи с волонтерами Башкирии.

Валентина Арефьева, несмотря на свой преклонный возраст, до сих пор занимается волонтерской деятельностью. Она как может помогает нуждающимся. Женщина не осталась в стороне даже во время пандемии коронавируса.