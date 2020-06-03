Радий Хабиров сдержал свое обещание перед бабушкой

Сегодня Глава Башкирии в рабочей поездке в Туймазах навестил 85-летнюю Валентину Арефьеву.
Глава Башкирии сегодня посетил Туймазы. Радий Хабиров не забыл и о Валентине Арефьевой. 85-летней блокаднице ранее он пообещал личную встречу во время онлайн-встречи с волонтерами Башкирии.
Валентина Арефьева, несмотря на свой преклонный возраст, до сих пор занимается волонтерской деятельностью. Она как может помогает нуждающимся. Женщина не осталась в стороне даже во время пандемии коронавируса.
Пенсионерка смогла пережить блокаду Ленинграда. После освобождения города переехала в Башкирию.