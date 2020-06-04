Радий Хабиров рассказал, где навёл порядок

Глава Башкирии поделился радостным событием на странице в социальных сетях. Давнишнюю просьбу жителей Ишимбая наконец-то удовлетворили. В городе началось проектирование межмуниципального перинатального центра.
Радий Хабиров рассказал, что с 2003 года Ишимбай нуждается в новом роддоме. Эту просьбу власти Башкирии исполнили с лихвой. Сейчас разрабатывается проект крупного межмуниципального перинатального центра. Строительство такого учреждения займёт 2 года. Поэтому по указу Главы Башкирии в городе навели порядок и в старом роддоме.
Глава региона признался, что работа по постройке новых родильных домов будет продолжаться по всей республике. Также власти республики не обойдут стороной и образовательные учреждения, которых с каждым годом будет становиться больше.
Фото: Интернет.