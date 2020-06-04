Радий Хабиров рассказал, где навёл порядок

Еще в далеком 2003 году ишимбайцы очень просили построить им новый роддом. Мы такое решение приняли и уже завершили проектирование не просто роддома, а межмуниципального перинатального центра в Ишимбае. Строительство займет 2 года, а пока – мы навели порядок в старом роддоме. Создавайте семьи и смело рожайте, дорогие жители нашей республики! А мы, несмотря ни на что, будем планомерно продолжать строить во всех наших городах и районах родильные дома, школы, садики и все, что необходимо нашим детям.

Радий Хабиров, Глава Башкирии