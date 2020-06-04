В Башкирии участникам полицейского секс-скандала сохранили офицерские звания

Согласно приговору Кировского районного суда звания им сохранили всем троим. Согласно апелляционному приговору Верховного суда, двоих оправдали полностью, а если их оправдали, значит, никакое наказание к ним не может применяться с учетом того, что оно и так не применялось — значит отказали в апелляционном представлении прокурору. И по Яромчуку, когда зачитывали наказание, там только про лишение свободы было — если бы его лишили специального звания, то в резолютивной части это бы тоже прозвучало. Соответственно, можно сделать вывод, что в апелляционном представлении прокурору было отказано.

Ренат Амирханов, адвокат