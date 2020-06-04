В Башкирии участникам полицейского секс-скандала сохранили офицерские звания

Накануне в Уфе трое экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании своей коллеги, обжаловали ранее вынесенный приговор. Верховный суд РБ встал на сторону бывших сотрудников правоохранительных органов: Салавата Галеева и Эдуарда Матвеева он оправдал полностью, а Павлу Яромчуку уменьшил наказание. 

К тому же, мужчины сохранили свои офицерские звания. Так Матвеев остался полковником, Галеев - подполковником, а Яромчук - майором. Об этом сообщил адвокат Ренат Амирханов в интервью ГТРК "Башкорстан".

Согласно приговору Кировского районного суда звания им сохранили всем троим. Согласно апелляционному приговору Верховного суда, двоих оправдали полностью, а если их оправдали, значит, никакое наказание к ним не может применяться с учетом того, что оно и так не применялось — значит отказали в апелляционном представлении прокурору. И по Яромчуку, когда зачитывали наказание, там только про лишение свободы было — если бы его лишили специального звания, то в резолютивной части это бы тоже прозвучало. Соответственно, можно сделать вывод, что в апелляционном представлении прокурору было отказано.

Ренат Амирханов, адвокат

Напомним, громкий случай произошел в 2018 году. Тогда 23-летняя дознавательница Гульназ С. написала заявление на своих коллег: она обвиняла их в изнасиловании. После долгих слушаний суд решил приговорить Матвеева и Галеева к 7 годам колонии общего режима, а Яромчука к 6. 

Потерпевшая просила больший срок для бывших сотрудников полиции. Однако высшей инстанцией приговор был отменен. Матвеев и Галиев оправданы как непричастные к преступлению.

А вот Павел Яромчук взят под стражу в зале суда. Правда, наказание с шести лет уменьшили до четырех. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии общего режима. Исковые требования потерпевшей удовлетворены частично, постановлено взыскать компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей.