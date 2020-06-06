В Башкирии значительно увеличились случаи нападения клещей на человека. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по РБ. По сравнению с прошлым годом, число обращений в медицинские организации возросло примерно на 700 случаев.

По данным Роспотребнадзора по Башкирии на 2 июня, в медучреждения республики уже обратились 5225 человек по поводу присасывания клещей. В их числе и 2173 детей. В прошлом году цифры были меньше. Всего на этот же период было зафиксировано 4596 обращений, из которых 1656 случаев зарегистрировано у несовершеннолетних.