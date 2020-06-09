«Я насмотрелся подлости и глупости»: Радий Хабиров о коронавирусе в Башкирии

В прямом эфире на онлайн-совещании Глава Башкирии пообщался с ветеранами республики. Поводом для разговора стала пандемия коронавируса.

Руководитель региона подвел предварительные итоги периода самоизоляции в Башкирии. Он отметил, что пожилым людям необходимо потерпеть еще 2-3 недели. Спустя это время им уже можно будет уверенно выходить на прогулки.

Я насмотрелся подлости и глупости. В целом, наше общество хорошо провело это время. Столько бескорыстной помощи. У нас есть волонтерские организации, которые помогали. Пожилые люди пусть не боятся, мы не сворачиваем наши штабы. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Напомним, что на сегодняшний день в республике более 4 тысяч зараженных коронавирусом. Из них четверть - лица старшего возраста. Полную статистику заболеваемости можно посмотреть тут.