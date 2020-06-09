«Я насмотрелся подлости и глупости»: Радий Хабиров о коронавирусе в Башкирии

В прямом эфире на онлайн-совещании Глава Башкирии пообщался с ветеранами республики. Поводом для разговора стала пандемия коронавируса.
Руководитель региона подвел предварительные итоги периода самоизоляции в Башкирии. Он отметил, что пожилым людям необходимо потерпеть еще 2-3 недели. Спустя это время им уже можно будет уверенно выходить на прогулки.
Напомним, что на сегодняшний день в республике более 4 тысяч зараженных коронавирусом. Из них четверть - лица старшего возраста. Полную статистику заболеваемости можно посмотреть тут.
Отметим, руководитель региона не раз заявлял, что одной из приоритетных задач властей во время пандемии коронавируса, это уберечь пожилое население от инфицирования. Поэтому в Башкирии сохраняются строгие карантинные меры для граждан 65+ и граждан с хроническими заболеваниями.