Радий Хабиров рассказал, чему нужно учиться Башкирии у мировых экспертов

В Башкирии стартует онлайн-форум современной урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии». На международной встрече спикеры будут делиться опытом благоустройства городов. В конференции примут участие тысяча участников из передовых стран мира.

Радий Хабиров отметил, что сложная эпидемиологическая ситуация не должна останавливать темпы развития и благоустройства городов. В Башкирии продолжается планомерное строительство парков, ремонт инфраструктуры поселков и городов. 30 июня ведущие мировые эксперты готовы поделиться ценным опытом.

Вирус вирусом, а мы упрямо смотрим в будущее, благоустраиваем наши города и села, строим современные парки...и пытливо учимся всему новому и продвинутому у мировых и российских экспертов и специалистов... добро пожаловать 30.06.20 в Уфу на международный форум современной урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии»!

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Фото: Радий Хабиров. 