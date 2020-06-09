Радий Хабиров рассказал, чему нужно учиться Башкирии у мировых экспертов

В Башкирии стартует онлайн-форум современной урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии». На международной встрече спикеры будут делиться опытом благоустройства городов. В конференции примут участие тысяча участников из передовых стран мира.
Радий Хабиров отметил, что сложная эпидемиологическая ситуация не должна останавливать темпы развития и благоустройства городов. В Башкирии продолжается планомерное строительство парков, ремонт инфраструктуры поселков и городов. 30 июня ведущие мировые эксперты готовы поделиться ценным опытом.
Фото: Радий Хабиров.