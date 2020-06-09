Радий Хабиров рассказал, чему нужно учиться Башкирии у мировых экспертов

Вирус вирусом, а мы упрямо смотрим в будущее, благоустраиваем наши города и села, строим современные парки...и пытливо учимся всему новому и продвинутому у мировых и российских экспертов и специалистов... добро пожаловать 30.06.20 в Уфу на международный форум современной урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии»!

Радий Хабиров, Глава Башкирии