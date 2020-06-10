В Уфе за взятку осудили замначальника налоговой инспекции

Суд вынес приговор бывшему замначальника межрайонной ИФНС России № 1. Она попалась на даче взятки коллеге. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Инцидент произошел в августе 2018 года. Обвиняемая предложила коллеге вознаграждение в размере 100 тысяч рублей за помощь бизнесмену.

Инспектор сообщил об этом в правоохранительные органы. После передачи денег женщину задержали. Свою вину она не признала.