В Уфе за взятку осудили замначальника налоговой инспекции

Суд вынес приговор бывшему замначальника межрайонной ИФНС России № 1. Она попалась на даче взятки коллеге. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Инцидент произошел в августе 2018 года. Обвиняемая предложила коллеге вознаграждение в размере 100 тысяч рублей за помощь бизнесмену.
Инспектор сообщил об этом в правоохранительные органы. После передачи денег женщину задержали. Свою вину она не признала.
Бывшего замначальника осудили на 2 года условного лишения свободы и оштрафовали на полмиллиона рублей.