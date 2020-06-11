Известный блогер из Башкирии рассказал, почему потерял ноги

Рустам Набиев поделился с подписчиками своими размышлениями о том, что все мысли материальны.

Известный блогер Рустам Набиев, который чудом выжил при обрушении казармы в Омске и потерял обе ноги, поделился со своими подписчиками откровением. Он рассказал одну деталь из своего прошлого, которая, по его мнению, притянула к мужчине страшную беду.

Рустам пояснил, что раньше, до армии, в отдельном альбоме в VK собирал фотографии людей, на которых равнялся и гордился. Там были в том числе и мужчины, которые потеряли ноги, но встали на протезы и продолжили жизнь дальше.

Понимаете, в моем подсознании я захотел таким стать. Этот сигнал пошел во Вселенную и вернулся тем, чем вернулся. И теперь я сам такой человек. С тех пор после такого жесткого урока я начал контролировать свои мысли, свои желания и те картинки, что появляются у меня в голове. Это очень важно. Рустам Набиев, блогер

Рустам также вспомнил свой первый месяц жизни после катастрофы. Поняв, что потерял ноги, мужчина чуть было не сошел с ума, как вдруг начал представлять позитивные вещи: предложение любимое девушке, рождение дочери и даже определенную марку машины, на которой будет ездить после выздоровления.