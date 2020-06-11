Известный блогер из Башкирии рассказал, почему потерял ноги

Рустам Набиев поделился с подписчиками своими размышлениями о том, что все мысли материальны.
Известный блогер Рустам Набиев, который чудом выжил при обрушении казармы в Омске и потерял обе ноги, поделился со своими подписчиками откровением. Он рассказал одну деталь из своего прошлого, которая, по его мнению, притянула к мужчине страшную беду.
Рустам пояснил, что раньше, до армии, в отдельном альбоме в VK собирал фотографии людей, на которых равнялся и гордился. Там были в том числе и мужчины, которые потеряли ноги, но встали на протезы и продолжили жизнь дальше.
Рустам также вспомнил свой первый месяц жизни после катастрофы. Поняв, что потерял ноги, мужчина чуть было не сошел с ума, как вдруг начал представлять позитивные вещи: предложение любимое девушке, рождение дочери и даже определенную марку машины, на которой будет ездить после выздоровления.
Блогер подчеркивает, что у него получилось. Действительно, все сложилось так, как он себе и представлял, вплоть до автомобиля. Сейчас у Рустама двое маленьких дочерей, в свободное время он занимается спортом, помогает жене по хозяйству и активно ведет свой блог в Instagram.